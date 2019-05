Garrafa de água aparece em cena do último episódio de Game of Thrones

São Paulo – Um novo erro em Game of Thrones chamou atenção em uma cena do 6º e último episódio da 8ª e última temporada da série exibida pela HBO no último domingo, 19. Desta vez, uma garrafa de água foi esquecida no set de gravações. Anteriormente, um copo da rede Starbucks já havia aparecido em cena.

O objeto foi notado por diversos internautas nas redes sociais. A garrafa, que parece ser de água, aparece no chão, próxima ao personagem Samwell Tarly (John Bradley).

Quem é você nos deslizes da produção de #GameofThrones? O cafezinho na mesa ou a garrafinha de água? #GOT pic.twitter.com/w7jeVdZxgq — Arya Stark (@liviaalima) May 20, 2019

Starbucks

No 4º episódio da 8ª temporada de GoT, um copo de café da rede Starbucks apareceu e foi notado por diversos internautas. Até mesmo o perfil oficial da série no Twitter brincou com o erro: “Notícias de Winterfell. O latte que apareceu no episódio foi um erro. Daenerys havia pedido um chá”.

“Para sermos honestos, estamos surpresos que ela não pediu um drinque de dragão”, escreveu o perfil oficial e verificado da rede Starbucks no Twitter, que também entrou na brincadeira.