Garoto rouba a cena em show de Justin Timberlake no super Bowl

Um adolescente de 13 anos ganhou a cena no evento em que as atrações eram Justin Timberlake e o Super Bowl. O garoto conseguiu uma selfie com o cantor e a proeza movimentou a internet com a hashtag selfie kid.

Timberlake fazia o show de intervalo do jogo e, durante a performance da nova música Filthy, topou tirar uma selfie com Ryan McKenna,de Massachusetts.

A foto ganhou notoriedade pela ocasião: o show de intervalo, com patrocínio da Pepsi Cola, é um dos momentos mais nobres do esporte norte-americano e um inocente garoto de 13 anos conseguiu uma selfie justo nesse momento.

“Foi muito louco,” disse Ryan ao Enterteinment TV. “Minhas redes sociais estão bem movimentadas. Meu celular está explodindo”.

No Twitter, a foto viralizou tal como a hashtag Selfie Kid. O momento virou meme até para os telespectadores que não gostaram da performance de Timberlake.Alguns se perguntaram se McKenna sabia o que estava fazendo.