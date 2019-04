Game of Thrones: roteirista lista episódios para ver antes da 8ª temporada

A 8ª e última temporada de Game of Thrones estreia no próximo domingo, 14 de abril, e encerra um ciclo de oito anos pelo universo de Westeros. Para quem pensa em maratonar a série uma última vez antes do fim, o roteirista e produtor executivo Bryan Cogman indicou seus 21 episódios favoritos e que são importantes para entender o encerramento da trama.

Entre os momentos mais marcantes citados por Cogman, de acordo com a Entertainment Weekly, estão o surgimento dos ovos de dragão na 1ª temporada, a primeira grande batalha na 2ª e o episódio com maior número de mortos na 4ª.

1ª temporada de Game of Thrones:

Episódio 1: Winter is Coming

Episódio 2: The Kingsroad

Episódio 9: Baelor

Episódio 10: Fire and Blood

2ª temporada de Game of Thrones:

Episódio 3: What is Dead May Never Die

Episódio 6: The Old Gods and the New

Episódio 9: Blackwater

3ª temporada de Game of Thrones:

Episódio 3: Walk of Punishment

Episódio 4: And Now His Watch is Ended

Episódio 5: Kissed by Fire

Episódio 9: The Rains of Castamere