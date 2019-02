“Game of Thrones mudou minha vida”, diz atriz que interpreta Arya Stark

St. Andrews, Reino Unido – A atriz britânica Maisie Williams afirmou na última terça-feira (5), durante uma visita à Escócia, que Arya Stark foi a melhor personagem que ela poderia interpretar em Game of Thrones e revelou que sentirá saudades da série, cuja oitava e última temporada estreia no próximo dia 14 de abril.

Em entrevista à Agência Efe antes de pronunciar fazer uma palestra na Universidade de St. Andrews, Maisie disse que está muito emocionada com a estreia da oitava temporada e afirmou que espera que o público goste dos capítulos finais da série.

“Arya foi o melhor personagem que eu poderia ter interpretado. Definitivamente, vou sentir saudades de vivê-la. A série mudou minha vida e sempre terá um lugar especial no meu coração”, afirmou.

A atriz, que nasceu em Clutton, na Inglaterra, e passou a fazer parte de “Game of Thrones” com apenas 13 anos, foi a St. Andrews em uma semana organizada pela universidade para falar sobre o futuro profissional dos estudantes. Na oportunidade, Maisie falou sobre o Daisie, um aplicativo móvel criado por ela para colocar artistas iniciantes em contato com membros da indústria cultural.

A jovem atriz também falou do movimento “Me Too” (Eu também), por meio do qual importantes nomes de Hollywood denunciaram terem sido vítimas de assédio sexual. Para Maisie, a campanha produziu uma mudança muito importante, apesar de ser preciso percorrer um longo caminho para resolver a questão.

“A coragem com a qual as mulheres falam sobre as injustiças que viveram é muito importante e cada gesto nos ajuda a avançar nesse aspecto”, afirmou Maisie.