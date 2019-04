“Game of Thrones” ganha pôster com cadáveres dos protagonistas

São Paulo — Faltam quase dez dias para o início da última temporada de Game of Thrones e os fãs não aguentam mais de ansiedade. Na última ação, os produtores da série decidiram espalhar réplicas do Trono de Ferro em vários países do mundo. No Brasil, um dos exemplares foi colocado no Ceará.

Nesta terça-feira, 2, a HBO decidiu divulgar o novo pôster da 8ª temporada, que vai ao ar a partir de 14 de abril. “A grande guerra esteve aqui”, diz a legenda da foto publicada pelo perfil oficial no Twitter de Games of Thrones.

No pôster, é possível ver os cadáveres dos personagens da série, formando o Trono de Ferro.

No Twitter da série, a HBO sempre publica trechos da nova temporada, em uma espécie de “esquenta” para a retomada da série.