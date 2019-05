Game of Thrones: elenco se despede da série em vídeo da HBO

Um vídeo em que parte do elenco de Game of Thrones se despede da série foi divulgado nesta segunda-feira, 20, pela HBO, horas após a exibição do último episódio da 8ª e última temporada da série.

“Obrigada a todas as pessoas que não conheço, nos permitindo a continuar com esses jogos e contando essas histórias. […] Os fãs me deram algo como uma identidade que eu não tinha”, afirmou Emilia Clarke, que deu vida à personagem Daenerys Targaryen em GoT.

Além dela, também há depoimentos de Isaac Hempstead Wright (Bran Stark), John Bradley (Samwell Tarly), Kristofer Hivju (Tormund Giantsbane), Gwendoline Christie (Brienne de Tarth), Maisie Williams (Arya Stark) e Sophie Turner (Sansa Stark).

No próximo domingo, 26, será lançado o documentário Game of Thrones: The Last Watch, que mostrará os bastidores da produção da série. Clique aqui para assistir ao trailer.