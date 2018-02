Galvão perde gol em vitória do Real Madrid sobre o PSG

São Paulo – O narrador da rede Globo Galvão Bueno protagonizou um momento inusitado na partida entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira de cinzas (14).

Enquanto mergulhava em uma conversa sobre cartões amarelos com seu companheiro de transmissão Arnaldo Cezar Coelho, Galvão perdeu a jogada que culminou no primeiro gol da partida.

Quando a bola já estava na rede e o francês Rabiot comemorava com seus colegas de equipe, o narrador se apressou e tentou descrever rapidamente o momento. O resultado? Nas redes sociais, internautas não demoraram a fazer piadas com a cena. Confira algumas das reações abaixo.

Apesar de abrir o placar, porém, a equipe do brasileiro Neymar sofreu a virada do time espanhol. Com dois gols de Cristiano Ronaldo e um de Marcelo, o Real converteu o resultado da partida para 3 a 1. O jogo de volta entre os dois gigantes do futebol será no dia 6 de março, no Parque dos Príncipes, em Paris.

galvão perdendo o gol do psg passando na sua tml pic.twitter.com/Q0Kq5TbKaO — Don Ariel Cabral 👔 🎩 (@cec_tiago) February 14, 2018

Galvão Bueno mais perdido que chave em bolsa de mulher pic.twitter.com/23UzFPdWig — ⓟ Mittos (@M1ARCELO) February 14, 2018

GALVAO TAVA FAZENDO UM LANCHE NA HORA DO GOL — DJ MULAMBO (@Mul4mb0) February 14, 2018