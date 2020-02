Galeria Vittorio Emanuele II ganha hotel-boutique da rede Vik Retreats

Beira o impossível bater perna pelo centro de Milão, na Itália, e não ser magnetizado para dentro da galeria Vittorio Emanuele II, vizinha à esplendorosa catedral da cidade e ao Teatro alla Scala.

Desde novembro, o cartão-postal abriga o sexto hotel da incensada rede Vik Retreats. É o primeiro fora da América Latina — outros dois ficam no Chile, onde também há uma vinícola, e o restante está localizado no Uruguai.

A novidade ocupa as instalações do antigo hotel Town House Galleria. A reforma coube ao arquiteto uruguaio Marcelo Daglio e a decoração teve um dedo do bilionário Alex Vik e sua mulher, Carrie, os proprietários da rede.

Aficionados por arte, eles instalaram uma escultura de Auguste Rodin no lobby e dezenas de outras obras nos demais cômodos. Ao todo são 89 suítes, decoradas com itens feitos sob encomenda por artistas uruguaios e italianos. As diárias partem de € 249. http://www.galleriavikmilano.com

