Gaby Spanic, de A Usurpadora, vem ao Brasil para encontro com fãs

Comunicado – Cancelamento Divinas no Brasil + Anúncio Evento com Gaby Spanic em São Paulo A Somos Assessoria informa que o espetáculo Divinas, que seria realizado no próximo dia 13 de abril, em São Paulo (Brasil), não acontecerá devido a divergências com a produção do evento. Esclarecemos também que todos os esforços foram feitos para que o espetáculo acontecesse, porém não obtivemos sucesso. Lembrando que os estornos de quem efetuou a compra através do cartão de crédito já foram realizados e aparecem em forma de crédito na próxima fatura ou subsequente. Já os que adquiriram através de boleto bancário, o sistema de venda entrará em contato em até 5 dias úteis para pedir os dados da conta e emitirem os reembolsos. Os fãs da atriz e cantora Gaby Spanic não devem ficar tristes, já que ela estará no Brasil fazendo Pocket show e Convivência no dia 08 de junho com ingressos entre R$50,00 e R$200,00. Os ingressos começam a ser vendidos hoje, às 20h, no site http://gabysp.eventbrite.com.br/ Estamos a disposição! Somos Assessoria