Frozen 2 lidera bilheterias nos EUA e Canadá pela 3ª semana seguida

Pelo terceiro fim de semana seguido, “Frozen 2” lidera as bilheterias nos cinemas de Estados Unidos e Canadá, segundo dados do portal “Box Office Mojo” divulgados nesta segunda-feira.

A produção da Disney dirigida por Chris Buck e Jennifer Lee arrecadou US$ 34,7 milhões só no último fim de semana nos dois países. E, considerando o que faturou em todos os países onde estreou, conseguiu US$ 919,7 milhões desde o primeiro dia em que foi exibido. No Brasil, o lançamento do filme está marcado para 2 de janeiro.

Em segundo lugar ficou “Entre Facas e Segredos”, de Rian Johnson, com US$ 14,1 milhões. O filme já está em cartaz nos cinemas brasileiros, assim como um dos terceiros colocados, “Ford vs Ferrari”, de James Mangold, que arrecadou US$ 6,5 milhões. O outro, “Queen & Slim”, de Melina Matsoukas, só chegará às telonas do país em 30 de janeiro.

Em quinto ficou “Um Lindo Dia na Vizinhança”, de Marielle Heller e com Tom Hanks como protagonista. O filme, que chegará ao Brasil em 23 de janeiro, faturou US$ 5,2 milhões no último fim de semana nos EUA e no Canadá.