Friends: HBO Max reúne atores para produzir especial da série, diz site

São Paulo – Na comemoração dos 25 anos da série “Friends”, uma das comédias mais bem-sucedidas de todos os tempos, os atores do show parecem estar mais unidos do que nunca. Ao longo de 2019, fotografias dos atores reunidos ficaram mais frequentes nas redes sociais. Até a atriz Jennifer Aniston decidiu entrar no Instagram. A sua postagem de estreia foi durante um jantar com os seis atores reunidos. Em poucas horas foram milhões de likes e dez milhões de seguidores.

O inesperado aumento de fotografias e comentários entre os atores chamou a atenção dos fãs e da indústria. O tão aguardado “revival” estava por vir? Os seis atores sempre negaram um retorno da série. Até ali, o aumento da exposição nas redes sociais e entrevistas na TV e na imprensa em 2019 se dava apenas pela efeméride de 25 anos. A série ganhou breve renovação de contrato na Netflix, exposição em Nova York e São Paulo e também foi anunciada no novo streaming da HBO, o HBO Max (quando estrear por lá, sairá de vez do catálogo da Netflix).

Mas, segundo o site The Hollywood Reporter, está para se concretizar uma reunião de “Friends”, para delírio dos fãs. Segundo o site, que cita fontes anônimas, os seis atores toparam um “especial”, assim como os criadores da série (originalmente da NBC e da Warner Bros.). Eles estariam negociando o novo programa com a HBO Max, justamente sua nova casa em 2020.

Seria apenas um “especial” para reunir os atores, não uma nova série de longa duração, mas Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer teriam topado a empreitada. David Crane e Marta Kauffman, criadores do seriado, também estariam dispostos a levar o projeto adiante.

O rumor não parece tão rumor assim diante da entrevista de Jennifer Aniston em 27 de outubro para a apresentadora Ellen DeGeneres. “Nós adoraríamos fazer alguma coisa, mas não sabemos o que seria essa coisa. Então estamos apenas tentando. Estamos trabalhando em algo”, ela disse.

HBO Max e WBTV não comentaram se os rumores são verdadeiros. Por enquanto, só está certo que “Friends” deixa a Netflix no fim do ano, indo para a plataforma da WarnerMedia, que desembolsou 425 milhões de dólares em um contrato de cinco anos para retomar os direitos de streaming da sua série mais querida.