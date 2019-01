Frase famosa da série “Billions” virou inspiração para um tênis de luxo

–

A batalha pelo poder entre o procurador norte-americano Chuck Rhoades (Paul Giamatti) e o líder do fundo de hedge Bobby Axelrod (Damian Lewis) acabou de ganhar mais um capítulo.

Dessa vez, o embate cruzou os limites da tela e virou um produto, mais precisamente um tênis.

A Greats Brand fez uma parceria com a Showtime, produtora da série, para tirar do papel a ideia de transformar uma icônica expressão do programa em um sneaker de luxo.

A expressão, como você deve imaginar, saiu da boca do abonado Bobby: “What’s the point of having fuck you money if you never say ‘fuck you'” (Do que vale ser ‘bilionário’ se você não pode mandar tudo se f$$der, em tradução livre).

Não dá para negar que o visual casual e sofisticado de Axe no seriado também foram observados pelo time de designers que fizeram questão de bolar um calçado feito à mão com camurça italiana e aguilhas de ouro.

“Nós admiramos Axe por sua ambição tanto quanto por seu estilo. Ele consegue sustentar elegância até quando decidi encarar a rotina com um par de jeans e uma camiseta do Metallica.

Esse é tipo de confiança que apreciamos por aqui”, explicou Ryan Babenzien, CEO da Greats e fã declarado do seriado.

Limitado a 100 pares ao custo de US$ 199 (R$ 700), a coleção recebeu o sugestivo nome de “Billions by GREATS” e começou a ser comercializado hoje (03/05).

A expectativa, claro, é que seja um sucesso de vendas. DNA para isso, ele tem de sobra.