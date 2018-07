França vence Uruguai e volta às semifinais após 12 anos

Nizhny Novgorod – A França se tornou nesta sexta-feira a primeira semifinalista da Copa do Mundo na Rússia, entrando na rota de Brasil ou Bélgica, ao vencer o Uruguai por 2 a 0 no estádio Nizhny Novgorod, e se colocou entre os quatro melhores pela primeira vez desde o vice-campeonato de 2006 para a Itália.

A campeã mundial de 1998 abriu o placar minutos antes do intervalo, com gol de cabeça do zagueiro Varane. No segundo tempo, quando a ‘Celeste’ esboçava um crescimento na partida, Griezmann chutou da esquerda da área e não pegou bem, mas o goleiro Muslera espalmou para dentro, levando um frango.

Classificados, os ‘Bleus’ esperam agora o vencedor do confronto entre a seleção brasileira e os belgas, marcado para hoje, às 15h (de Brasília), na Kazan Arena. Amanhã acontecerão os outros dois duelos pelas quartas, entre Suécia e Inglaterra e entre Rússia e Croácia.