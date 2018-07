França vence Bélgica e é a primeira finalista da Copa do Mundo

São Petersburgo – A seleção da França venceu nesta terça-feira (10) a Bélgica por 1 a 0, no estádio Krestovsky, em São Petersburgo, tornou-se a primeira finalista da Copa do Mundo e ainda eliminou pela metade as chances de o torneio ter um campeão inédito.

O placar da partida foi aberto aos 6 minutos do segundo tempo pelo zagueiro Samuel Umtiti, que se antecipou ao meia Marouane Fellaini, 11 centímetros mais alto – 1m94 contra 1m83m, segundo a Fifa – e cabeceou para o fundo da rede.

A classificação tornou os ‘Bleus’ a seleção com mais presenças em finais de Copa nas duas últimas décadas. Além do título em 1998, os franceses ficaram com o vice em 2006. No mesmo período, Brasil e Alemanha foram à decisão duas vezes.

A França aguardará até amanhã para conhecer seu adversário na final, que sairá do duelo entre Croácia e Inglaterra. A partida será disputada no estádio Luzhniki, em Moscou, mesmo palco da decisão de domingo. Os belgas participarão da disputa do terceiro lugar, no sábado, em São Petersburgo.