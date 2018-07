França tem vendas recorde de camisas da seleção

“Estamos batendo recorde atrás de recorde. Temos vendas de camisas e produtos da seleção da França com altas de 30% em relação ao mesmo período da Eurocopa-2016″, indicou nesta quinta-feira (12) à AFP um dos responsáveis da Federação Francesa de Futebol.

A três dias da final da Copa do Mundo entre França e Croácia, a FFF não dispõe de mais cifras neste momento, explica Florent Soulez, responsável de Marketing para eventos da Federação.

“Há um efeito natural com um aumento de vendas de camisas de 8% a 10% nos anos de Copa do Mundo. Também há o efeito ligado ao percurso dos Bleus, porque se converte em um verdadeiro feito social. E, no caso de vitória da final, as cifras podem subir muito mais”, considera Julien Bernard, presidente da Nova Consulting, especializada no tema.

A final França-Croácia da Copa do Mundo de 2018 será disputada no domingo em Moscou.