França marca primeiro gol contra a Argentina nas oitavas de final

A Argentina a a França já estão em campo para a primeira partida das oitavas de final da Copa do Mundo. A partir de agora, todo jogo é decisivo. Quem perder, volta para casa.

Antoine Griezmann marcou o primeiro gol da França nos 13 minutos do primeiro tempo.

Os franceses se classificaram sem sustos em um grupo com o Peru, a Dinamarca e Austrália, mas ainda não mostraram um futebol exuberante ou digno de favoritismo absoluto no encontro de hoje.

A Argentina vem de uma classificação dramática contra a Nigéria. Com ataque talentoso, mas pouco inspirado, a “albiceleste” ainda está na Rússia graças ao gol do zagueiro Rojo, feito aos 41 minutos do segundo tempo. Messi, no entanto, ainda é a estrela do grupo, de quem se espera uma grande partida.

A França joga com Lloris, Varane, Umtiti, Hernandez, Pavard; Kante, Pogba, Mbappé, Matuidi e Griezmann; Giroud.

A Argentina começa a partida com Armani, Otamendi, Marcos Rojo, Mercado e Tagliafico; Mascherano, Banega e Pérez; Pavón, Di María e Messi.