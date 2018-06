França e Dinamarca empatam e avançam juntas no grupo C

Moscou – França e Dinamarca empataram em 0 a 0 nesta terça-feira em Moscou, um resultado bom para as duas equipes, já que os ‘Bleus’ garantiram a primeira posição do grupo C e a adversária confirmou a classificação em segundo sem depender do placar da outra partida da chave.

As duas equipes europeias fizeram um jogo de poucas emoções e, dada a falta de atitude, geraram insatisfação dos torcedores presentes no estádio Luzhniki, que iniciaram vaias mais tímidas ainda na etapa inicial e aumentaram as manifestações com o passar do tempo.

Com a igualdade, a França foi a sete pontos, dois a mais que os dinamarqueses, que só seriam eliminados se perdessem e a Austrália derrotasse o Peru no Estádio Central, em Ecaterimburgo. No entanto, a seleção sul-americana levou a melhor, fazendo 2 a 0, e ainda ficou com a terceira posição da chave, com três pontos. A campeã da Copa da Ásia terminou na lanterna, com um.

A campeã mundial de 1998 voltará a campo no próximo sábado, em Kazan, para enfrentar o segundo colocado do grupo B, que pode ser Croácia, Nigéria, Islândia ou Argentina. Já a Dinamarca jogará contra africanos, nórdicos ou a ‘Albiceleste’ em Nizhny Novgorod no domingo.