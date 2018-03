Framboesa de Ouro elege o pior filme de 2017

Los Angeles (EUA), 3 mar (EFE).- O filme “Emoji: O Filme” foi eleito neste sábado o pior de 2017 na 38° edição dos prêmios Razzie, conhecidos popularmente como “Framboesa de Ouro” de Hollywood.

A fundação Golden Raspberry Award anunciou que “Emoji: O Filme” liderou a lista de “agraciados” com quatro reconhecimentos: pior filme, pior roteiro, pior diretor (Tony Leondis) e pior elenco.

Tom Cruise por “A Múmia” venceu o prêmio de pior ator, enquanto o intérprete Tyler Perry levou o reconhecimento de pior atriz pela interpretação de uma mulher em “Boo 2! A Madea Halloween”.

“Cinquenta Tons mais Escuros”, a segunda entrega da popular saga erótica, obteve dois Razzie: pior atriz coadjuvante para Kim Basinger e pior sequela.

Além disso, Mel Gibson foi apontado como o pior ator coadjuvante por “Pai em Dose Dupla 2”.

O filme “CHiPs: O Filme”, com Michael Peña e Dax Shepard no elenco, levou o prêmio especial Barry L. Bumstead destinado ao maior fracasso em bilheteria da temporada.

O vídeo oficial do anúncio dos Razzie, postado no YouTube, incluiu um segmento “In Memoriam”, habitualmente presente nas cerimônias para homenagear artistas falecidos, que nesta ocasião foi dedicado a personalidades do cinema acusadas de abusos sexuais como Harvey Weinstein, Bill Cosby, Woody Allen, Kevin Spacey, Louis C.K. e Dustin Hoffman.