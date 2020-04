Fotos: São Paulo tem mais um fim de tarde laranja e rosa

Há tempos o céu de São Paulo não produzia um espetáculo de cores como ontem (14). Ou sempre foi assim, mas agora as pessoas, confinadas em casa, têm mais tempo de olhar a paisagem de suas janelas?

Seja qual for o motivo do fenômeno, hoje (15) o céu voltou a apresentar um pôr do sol em tons fortes de vermelho, rosa e laranja, bem diferente das cores apagadas por trás de nuvens e da camada de poluição.

Confira algumas dos cliques de colaboradores da EXAME:

Fim de tarde em São Paulo Fim de tarde em São Paulo

