Foto da Beyoncé grávida deixa de ser a mais curtida do Instagram

São Paulo — Quase um ano após sua publicação, a foto da cantora Beyoncé grávida deixou de ser a mais curtida da história do Instagram. Postada em fevereiro do ano passado, a imagem anunciou a gravidez de gêmeos da estrela pop com o rapper e magnata do mundo da música Jay-Z.

Ela perdeu o posto nesta segunda-feira (15) para outra foto relacionada a bebês: a do jogador português Cristiano Ronaldo, em que anuncia o nascimento da sua filha Alana Martina.

O craque, que foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa por cinco vezes, aparece na imagem ao lado da mulher Georgina Rodríguez e do filho Cristiano Ronaldo Jr.

Tanto a foto da Beyoncé quanto a do Cristiano Ronaldo atingiram 11,2 milhões de curtidas, mas a do jogador, até o momento, tem cerca de 25 mil likes a mais do que o post da cantora.