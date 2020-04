Fórmula 1 confirma abertura da temporada em julho, com portões fechados

A organização da Fórmula 1 anunciou nesta segunda-feira (27) que a abertura da temporada 2020 está marcada para o dia 5 de julho, no Red Bull Ring, na Áustria, mas será com os portões fechados. Isto é, sem a presença de público.

Originalmente, a corrida austríaca seria apenas a 11ª do campeonato, mas as dez provas anteriores – incluindo o tradicional GP de Mônaco – foram adiadas ou canceladas por causa da pandemia do novo coronavírus.

Ainda não há um calendário oficial para a temporada 2020, mas a organização da Fórmula 1 espera realizar de 15 a 18 provas em 2020, parte delas com os portões fechados.

“Apesar de termos anunciado nesta manhã que o GP da França, que seria realizado no começo de junho, foi cancelado, nós estamos cada vez mais confiantes com nosso plano de começar a temporada durante o verão europeu”, disse Chase Carey, CEO da Fórmula 1. “Nossa meta é começar correndo na Europa, em julho, agosto e setembro, com a primeira etapa acontecendo de 3 a 5 de julho, na Áustria”, acrescentou.

Até agora, a Liberty Media, empresa dona do campeonato, disse que o calendário será dividido em quatro partes. A primeira é entre julho e setembro, quando acontecerão todas as provas na Europa, durante o verão no hemisfério norte. Depois, as corridas serão marcadas para a Eurasia (as provas em solo asiático, como China e Japão, além de Rússia e Azerbaijão). Em seguida, Canadá, México, Brasil e Estados Unidos terão suas provas reagendadas entre outubro e novembro. Por fim, em dezembro, Abu Dhabi e Bahrein fecham o calendário.

A F1 foi bastante criticada no começo de março por tentar realizar sua etapa de abertura, na Austrália, em um momento que o novo coronavírus começava a paralisar as atividades em todo o mundo.

Pilotos e equipes chegaram a viajar para Melbourne, mas a corrida só não aconteceu porque integrantes da equipe McLaren foram diagnosticados com a covid-19.

Desde então, as provas foram paralisadas, e estrelas do campeonato, como Max Verstappen, da Red Bull, e Charles Leclerc, da Ferrari, têm passado o tempo participando de corridas em games e simuladores e as transmitido ao vivo para seus fãs e seguidores pela internet.

Por causa da pandemia do novo coronavírus e das incertezas do calendário, a organização do GP do Brasil, originalmente marcado para novembro, ainda não anunciou a venda de ingressos para a prova deste ano.