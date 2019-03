Fórmula 1 começa com Hamilton igualando recorde de Senna e Schumacher

A Fórmula 1 começou com domínio da Mercedes, que fez a dobradinha para o grid de largada da primeira corrida da temporada, que será disputada neste domingo em Melbourne, na Austrália. E 2019 também já iniciou com recorde para Lewis Hamilton: com a pole conquistada neste sábado, o inglês igualou mais um recorde de duas lendas do esporte, Michael Schumacher e Ayrton Senna.

Isso porque é a oitava vez que Hamilton conquista a posição de honra no grid de largada do circuito de Albert Park, que recebe o GP da Austrália. Antes dele, só Senna e Schumacher haviam conseguido tamanha façanha, em Ímola e Suzuka, respectivamente. “Não sabia deste recorde e fico muito feliz com isso. Estou com minha família aqui em Melbourne e penso em meu pai, que me ajudou tanto a estar aqui hoje”, disse Hamilton.

Seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, parte logo ao seu lado na primeira fila – por pouco o finlandês não supera Hamilton, que fez a volta final no melhor estilo de Senna, nos instantes finais do treino, “roubando” a pole do finlandês. A decepção ficou por conta das Ferrari, que dominaram a pré-temporada e largam apenas em terceiro, com Sebastian Vettel, e quinto, com Charles Leclerc.

“Nosso carro não rendeu o esperado. Em Barcelona, nos estes, a temperatura era menor, pois era inverno, e a pista é bem diferente. Mas amanhã temos condições de brigar pela pole”, disse Vettel, que terá ao seu lado Max Verstappen, em um bom rendimento da Red Bull, agora com motor Mercedes.

O top-10 ainda guardou gratas surpresas, como a Haas – que colocou Romain Grosjean e Kevin Magnussen na terceira e quarta fila, única equipe além de Mercedes e Ferrari a conseguir isso – e Lando Norris, jovem estreante da McLaren que vai largar na oitava colocação. Merece também destaque o desempenho de Kimi Raikkonen – o veterano levou a Alfa Romeo (antiga Sauber) ao Q3.