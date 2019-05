Forma da juventude

Jader Almeida

Apontado como uma das grandes promessas do mobiliário brasileiro, o catarinense nascido na pequena Videira, há 38 anos, já faturou o disputado prêmio IF Product Design Awards, entre outros.

Uma de suas peças mais recentes é a cadeira Windsor, exibida na Semana de Design de Milão, paralela ao Salão Internacional do Móvel de Milão, o Isaloni, e vendida no Brasil a partir de R$ 4.500.

Presente no setor dedicado ao design da última SP-Arte, surpreendeu mesmo na edição da feira de três anos atrás, na qual apresentou algumas de suas criações mais inventivas, como o biombo Axis. Hoje cotada a cerca de R$ 39.600, quase 20 mil a mais desde o lançamento, a peça prova o quanto os novos designers tendem a valorizar. sollos.ind.br

Zanini de Zanine

O ofício ele herdou do pai, o aclamado designer de móveis baiano Zanine Caldas, cujo centenário de nascimento é comemorado neste ano – ele morreu em 2001, aos 82 anos.

Hoje com 41 anos, o filho talvez seja o mais famoso da nova geração de designers de móveis. Formado em desenho industrial pela PUC do Rio, estagiou com ninguém menos que o designer Sérgio Rodrigues (1927-2014).

Carioca, parece imprimir em suas peças a descontração da cidade em que nasceu. Feita de madeira maciça e couro natural, a convidativa poltrona Serfa é um bom exemplo de sua obra (R$ 11.870). dpot.com.br

Felipe Protti

Arquiteto formado no Centro Universitário Belas Artes, este paulistano à beira dos 40 anos começou a apostar na venda de móveis quando se viu sem clientes na esteira da crise de 2009 – até então ele ganhava a vida projetando lojas de marcas de roupa como a Cavalera.

O estúdio e o showroom de sua marca, a Prototyp&, ocupam um imóvel de 300 metros quadrados na Vila Madalena. Sua peça mais conhecida é o sofá Stripes, com estrutura aparente de aço, assento de couro natural, encosto de tricot feito à mão, apoio lateral de madeira maciça e cintas de couro e algodão para dar sustentação (a partir de R$ 15.750).

Protti também assina a reforma e a decoração do bar recém-aberto Periquita & Gin Club, nos Jardins, e do complexo gastronômico Vista, que ocupa o Museu de Arte Contemporânea da USP (MAC), no Parque do Ibirapuera. prototypesp.com.br

Guilherme Wentz

Gaúcho de Caxias do Sul, cidade na qual se formou em design de produto, ele está com 31 anos e mantém um estúdio em São Paulo desde 2014. Antes, trabalhou para a requintada marca de objetos Riva.

Sua linha própria, apresentada em 2016, inclui peças criativa como a luminária Corda, cujo cabo de energia contorna a esfera de vidro da lâmpada (cerca de R$ 2.700), e o sofá Join, que pode ser montado das mais variadas maneiras (a partir de R$ 8.400).

Nas palavras do designer, ele “procura na natureza formas e conceitos para uma vida melhor no futuro”. decamerondesign.com.br

Pedro Franco

Formado em arquitetura pela Belas Artes, Pedro Franco instituiu em 2012 a marca A Lot of Brazil, que fabrica tanto os itens assinados por ele como de outros designers. Paulistano de 42 anos, ele venceu em 2000 o Prêmio Brasil Faz Design com sua poltrona Orbital, que tem estrutura de câmeras de pneu e revestimento de Lycra rosa.

Outro produto conhecido é a cadeira Esqueleto, com encosto feito com cabides. Na última edição do Salão Internacional do Móvel de Milão, o Isaloni, ele apresentou uma coleção em homenagem a Fernando de Noronha. Dela faz parte a nova versão do sofá Underconstruction, criado em 2010.

Feito de tiras trançadas sobre malha metálica, que podem ser remontadas aos gosto do comprador, ele ganhou uma coloração em degradê que remete ao pôr-do-sol do arquipélago pernambucano (R$ 12.400). alotofbrasil.com.br