Foo Fighters, Weezer e Panic! At The Disco tocarão no Rock in Rio 2019

O grupo americano Foo Fighters, do vocalista e guitarrista Dave Grohl – ex-Nirvana- foi confirmado para tocar no Rock in Rio 2019. Panic! At The Disco e Weezer também estão no line-up.

A banda de Dave Grohl se apresentará no dia 28 de setembro, mesma noite que terá o Weezer.

Pelo menos outras quatros vezes o Foo Fighters esteve no Brasil para shows. A primeira vez foi no Rock in Rio 2001, depois no Lollapalooza 2012, em shows solo em 2015 e em turnê no ano passado com o Queens of the Stone Age.

Em 3 de outubro será a vez de Panic! At The Disco tocar, mesma noite do Red Hot Chili Peppers.

Veja as atrações do evento: