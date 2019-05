Fones de ouvido com cancelamento de ruídos valem a pena?

Geoffrey Morrison, do The New York Times

Por Geoffrey Morrison, do The New York Times

Um pouco de silêncio. Às vezes é tudo o que queremos. Seja em um voo de dez horas com um bebê chorando, seja quando tentamos dormir com alguém roncando no quarto ao lado no hotel, a promessa de fones de ouvido que cancelam o barulho é algo que provavelmente chama a atenção dos viajantes.

Mas eles valem a pena? Esses fones de ouvido muitas vezes são caros e, para algumas pessoas, não merecem tanta fama.

Passei a maior parte dos últimos cinco anos viajando, fazendo dezenas de voos e pegando vários trens e, como alguém que analisa fones de ouvido que cancelam ruídos há ainda mais tempo, posso definitivamente dizer “talvez”.

Como (e quando) esses fones funcionam

Os chamados fones de ouvido com cancelamento de ruídos ativos usam processamento eletrônico para analisar o som ambiente e tentar gerar o “som oposto”. O resultado é menos ruído em geral.

Imagine as ondas do mar. Há a parte alta, a crista, e a parte baixa, a calha. Se você combinasse a altura positiva da crista e a profundidade negativa da calha, o resultado seria um mar calmo. Ou, para os que gostam de matemática, se você adicionar + 1 e -1, obterá 0. Isso é essencialmente o que esses fones fazem. Adicione calhas às cristas e cristas às calhas. Exceto que, em vez de ondas do mar, são ondas sonoras.

Esses fones não são perfeitos. Eles não “criam” o silêncio nem são capazes de eliminar o ruído. As cristas e calhas não se cancelam perfeitamente. Os melhores fones de ouvido com cancelamento de ruídos simplesmente reduzem o barulho e funcionam melhor com sons de baixa frequência. Assim, um zumbido alto é um zumbido mais silencioso. Um zumbido de avião é um zumbido mais silencioso de avião. Eles também não funcionam bem para todos os sons. Em frequências mais altas, como a da faixa vocal humana e superior, os fones de ouvido pouco fazem, se é que fazem alguma coisa. Portanto, se sua esperança é bloquear os gritos do bebê no assento 15C, você se deu mal. Os sons rápidos e transitórios, como uma batida de porta ou de palmas, também não são eficazmente obstruídos.

O que talvez seja ainda mais frustrante é que nem todos os fones de ouvido com cancelamento de ruídos funcionam da mesma maneira. O melhor reduz muito barulho, o pior reduz pouco ou nada. Pelas especificações, não há como saber qual é qual.

Dois conjuntos de fones podem afirmar que reduzem a mesma quantidade de ruídos, mas acabam funcionando de modo completamente diferente. Somente o teste, idealmente com medidas objetivas, pode mostrar a diferença.

Os fones de ouvido com cancelamento de ruídos exigem uma bateria para funcionar. Os fones com isolamento de ruídos, que não têm uma parte eletrônica e que, portanto, podem ser muito mais baratos, funcionam criando um isolamento dentro de seu canal auditivo para bloquear o ruído. Basicamente, eles são como tampões de ouvido, mas com fones. Se você conseguir um bom isolamento, eles funcionam razoavelmente bem.

Mas comprar um bom isolador pode ser um desafio, uma vez que os ouvidos são diferentes e nem todos os fones vão caber corretamente. E, mesmo se você conseguir um bom, os fones de ouvido que isolam ruídos não serão capazes de bloquear sons de baixa frequência, e o mesmo acontece com os melhores fones com cancelamento de ruídos. Eles vão reduzir uma ampla escala de frequências, o que pode ajudar.

Quem realmente precisa de fones de ouvido com cancelamento de ruídos?

Se você é um viajante frequente, um bom par de fones de ouvido com cancelamento de ruídos deixará qualquer viagem de avião, trem ou carro muito mais agradável. Mesmo depois de um voo de 12 horas, não me sinto tão cansado na chegada, graças à menor agressão auditiva.

Os modelos que entram na orelha são mais fáceis para dormir, embora ainda um pouco desconfortáveis, e são meus preferidos. Aqueles que cobrem as orelhas reduzem um pouco mais os ruídos, pois são capazes de bloquear passivamente algum som por causa de seu design, mas são sempre volumosos, na cabeça ou na bolsa. Comprei um par de Bose QuietComfort 20s, e nunca voo sem ele.

No entanto, se você viaja pouco, ou se acha os ruídos de alta frequência – como pessoas falando, carros buzinando e vizinhos barulhentos – mais irritantes que o ruído do motor do avião ou que uma conversa ao fundo, esses fones talvez não valham a pena. Os tampões de ouvido baratos, ou talvez os isoladores de ruídos, podem funcionar suficientemente bem. E vale a pena ter em mente que, pelo mesmo valor, os fones de ouvido normais provavelmente terão um som melhor do que os com cancelamento de ruídos.

No geral, acho que os fones de ouvido com cancelamento de ruídos são ótimos, mas também viajo com frequência e tenho expectativas sobre seu bom funcionamento. Para quem viaja pouco, no entanto, esse produto pode não ser necessariamente um acessório de viagem imprescindível.