Foi pênalti ou não? Para a internet não foi nada

São Paulo – Depois de um começo de jogo dramático na Copa do Mundo, com um gol contra do lateral Marcelo, o Brasil venceu por a Croácia por 3 a 1. O gol da virada foi marcado por Neymar. Depois, Oscar ainda marcou o terceiro gol.

O gol saiu de um pênalti que havia sido sofrido por Fred. Em alguns momentos a “regra é clara”, em outros, fica aquele eterno debate: foi pênalti ou não?

Menos do que o próprio gol, os internautas em redes sociais comentaram mais ainda a (in)existência do pênalti.

No final das contas, se usuário de rede social fosse juiz, o segundo gol da seleção brasileira não teria acontecido.

Veja abaixo algumas manifestações sobre o assunto:

Nem a atuação desse pênalti foi boa kkkkk se jogou mt

— kátia blumm (@kablumm_) June 12, 2014

É esquisito comemorar pênalti roubado. Se fizer isso, fico me sentindo uma fraude.

— Andrea Catão (@andreacatao) June 12, 2014

Este penalti foi uma autêntica entrega ao domicílio.

— Joel da Silva (@Joel_daSilva_19) June 12, 2014

No país da roubalheira, no jogo não poderia ser diferente, hein, Brasil? Penalti roubado!

— Edilson Fontenele (@Edilson_F) June 12, 2014

Alguien Vio el penalti? Por lo menos el arbitro Japones si… Segundo de Neymar en la tarde lo gana Brasil 2-1

— Adrian colmenares (@adriancolmenare) June 12, 2014

Brasil virou jogo, mais não foi pênalti.

— Ígor Ricardo (@igor_tjs12) June 12, 2014