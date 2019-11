Flip usará leitura dramática para anunciar autor homenageado

São Paulo – Para anunciar o autor homenageado de sua 18.º edição, a Festa Literária Internacional de Paraty promove, na segunda-feira, 25, às 19h, um encontro com o público no Itaú Cultural (Av. Paulista, 149). Para dar pistas do escolhido, serão feitas leituras dramáticas de cartas e trechos de sua produção literária.

É a primeira vez que o nome do autor homenageado é revelado em evento público. No ano passado, o escolhido foi Euclides da Cunha, autor de Os Sertões. Em suas 17 edições, a Flip homenageou apenas três mulheres: Clarice Lispector (2005), Ana Cristina Cesar (2016) e Hilda Hilst (2018).

A Flip 2020 será realizada de 29 de julho a 2 de agosto, em Paraty. Fernanda Diamant segue na curadoria.

Veja quem já foi homenageado pela Flip:

2019 – Euclides da Cunha

2018 – Hilda Hilst

2017 – Lima Barreto

2016 – Ana Cristina Cesar

2015 – Mário de Andrade

2014 – Millôr Fernandes

2013 – Graciliano Ramos

2012 – Carlos Drummond de Andrade

2011 – Oswald de Andrade

2010 – Gilberto Freyre

2009 – Manuel Bandeira

2008 – Machado de Assis

2007 – Nelson Rodrigues

2006 – Jorge Amado

2005 – Clarice Lispector

2004 – Guimarães Rosa

2003 – Vinicius de Moraes