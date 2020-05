Fim de semana: 5 filmes para você assistir em casa

Confira sugestão de cinco filmes que entraram recentemente nos catálogos dos streamings e são boas opções para assistir em casa durante a quarentena.

Batman Begins

Direção de Christopher Nolan. Com Christian Bale, Michael Caine, Ken Watanabe, Liam Neeson, Gary Oldman, Katie Holmes e Cillian Murphy. Na Netflix

Depois da franquia “Batman” quase ser destruída de maneira irreversível por Joel Schumacher nos anos 1990, Christopher Nolan decidiu arriscar a fazer um novo filme sobre o herói da DC Comics, dessa vez com Christian Bale no papel de Bruce Wayne. O resultado não poderia ter sido melhor. Nesse trabalho de 2005, Nolan elevou o nível dos filmes de super-heróis a um novo patamar de seriedade e sofisticação, feito que atingiria seu ápice com o segundo filme da trilogia, “The Dark Knight”. Em “Batman Begins”, Wayne é treinado por Ducard (Liam Neeson) e cria a persona Batman para enfrentar novas ameaças à cidade de Gotham, como The Scarecrow (Cillian Murphy).

Star Wars – Episódio IX: A Ascenção Skywalker

Direção de J.J. Abrams. Com Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Mark Hamill e Adam Driver. Na Amazon Prime Video

O filme de 2019 encerra a terceira trilogia da franquia “Star Wars”, não sem críticas. Depois do sucesso de bilheteria e crítica dos episódios 7 e 8, o episódio 9 não agradou muito aos fãs, principalmente os mais puristas e que não gostam da mão da Disney na criação de George Lucas. No filme, o conflito entre os Jedi, liderados por Rey (Daisy Ridley), e os Sith, liderados por Kylo Ren (Adam Driver), chega ao ápice. Mark Hamill repete seu antológico papel de Luke Skywalker, enquanto Carrie Fisher (1956-2016) aparece pela última vez como Princesa Leia, a partir de imagens previamente gravadas e efeitos de computação gráfica.

Ilha do Medo

Direção de Martin Scorsese. Com Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Max von Sydow, Michelle Williams e Emily Mortimer. Na Netflix

Na quarta colaboração entre Scorsese e DiCaprio, um filme de suspense que retrata Teddy Daniels, um investigador que parte para uma ilha em 1954 atrás de pistas sobre um assassino perigoso que fugiu do hospital psiquiátrico local. À época, a crítica foi reticente e o filme não foi indicado a nenhum Oscar. Mesmo assim, foi o recorde de bilheteria de Scorsese (recorde ultrapassado depois por “O Lobo de Wall Street”) e é um dos filmes mais bem avaliados pelos fãs no site IMDb.

Frozen 2

Animação dirigida por Chris Buck, Jennifer Lee. Com vozes de Kristen Bell, Idina Menzel e Josh Gad. Na Amazon Prime Video

O primeiro “Frozen” (2013) foi um sucesso arrebatador da Disney, arrecadando mais de US$1,2 bilhão ao redor do mundo e levando para casa dois Oscars. Sua sequência não ficou muito atrás, sendo indicada a um Oscar e conquistando uma bilheteria ainda mais impressionante, de US$1,45 bilhão. Os personagens Anna, Elsa, Kristoff, Olaf e Sven voltam nessa sequência.

Sonic – O Filme

Direção de Jeff Fowler. Com Ben Schwartz, James Marsden e Jim Carrey. No Google Play Filmes

O personagem dos games ganhou novo filme, com Ben Schwartz dublando o porco-espinho azul e o ator Jim Carrey no papel do vilão Dr. Robotnik. O trabalho foi curioso: quando um teaser foi divulgado, com o filme já pronto, o visual estranho de Sonic virou alvo de piadas (e preocupação) dos fãs. A equipe de animação voltou para o estúdio e refez o personagem. O resultado final ficou bem mais simpático.