Fim de semana: 6 filmes para você assistir em casa

Lost Girls – Os Crimes de Long Island

Direção de Liz Garbus. Com Amy Ryan, Gabriel Byrne e Thomasin McKenzie. Na Netflix.

A diretora Liz Garbus é especialista em documentários, muitos deles sobre mulheres e também sobre crimes. Ela já foi indicada ao Oscar duas vezes, a última vez por dirigir o documentário da Netflix sobre Nina Simone. Agora, ela trabalha com um filme de ficção, mas baseado em fatos reais e que não abandona o clima documental. Amy Ryan interpreta Mari Gilbert, mãe de três garotas. Quando uma delas desaparece, ela se envolve em uma investigação que descobre um serial killer em Long Island, Nova York, que tem mulheres como alvo.

Midsommar – O Mal Não Espera a Noite

Direção de Ari Aster. Com Florence Pugh, Jack Reynor, William Jackson Harper e Will Poulter. Na Amazon Prime Video.

O diretor Ari Aster é novato, mas já firmou seu nome no panteão dos especialistas em filmes de terror. Seu primeiro sucesso foi o perturbador “Hereditário” (também disponível no streaming da Amazon). Seu mais recente sucesso é “Midsommar”. A luz do dia, o sol forte, as belas cores: nada remete a um suspense aterrorizante. Engano. Na história, Florence Pugh é Dani, que viaja à Suécia com seu namorado e um grupo de amigos para conhecer os rituais de solstício de verão de uma comunidade local, muito fechada e tradicional. O culto pagão logo se revela muito mais do que uma festa.

Amazing Grace

Documentário de Alan Elliott e Sydney Pollock. No Google Play Filmes.

Um filme que demorou quatro décadas para conhecer a luz do dia. Assim é “Amazing Grace”, registro cinematográfico de um dos pontos altos da história da música. Em janeiro de 1972, o cineasta Sydney Pollock filmou Aretha Franklin no auge de sua carreira, apresentando as músicas de seu álbum gospel “Amazing Grace” na Igreja Batista de New Temple Missionary, em Los Angeles. Por problemas de sincronizar som e imagem, o filme não foi lançado e Franklin impediu que qualquer coisa fosse feita com ele. Agora, após a morte da cantora em 2019 e os problemas técnicos resolvidos desde 2011, as imagens vem à tona.

Milagre na Cela 7

Direção de Mehmet Ada Öztekin. Com Aras Bulut Iynemli e Nisa Sofiya Aksongur. Na Netflix.

O filme turco é um dos mais vistos na Netflix Brasil nos últimos dias. A história não é original, contudo, sim baseada em um filme coreano de 2013 de mesmo nome. Na narrativa, um pai chamado Memo, vivendo num vilarejo turco, tem problemas mentais e é acusado por engano de assassinato de uma menina. Preso, acaba separado de uma filha de apenas seis anos. Logo, a prisão será o lar dos dois.

Resgate

Direção de Sam Hargrave. Com Chris Hemsworth, David Harbour e Golshifteh Farahani. Na Netflix.

Sam Hargrave tem carreira extensa como dublê de atores de ação. Em sua currículo, sucessos de bilheteria como os filmes da saga “Vingadores”. Agora, é sua estreia na fição de longa metragem. Ao seu lado, Joe Russo (o diretor de diversos filmes da Marvel Studios) como roteirista, que baseia a história “Extraction” em uma graphic novel, “Ciudad”. Na história, Hemsworth é Tyler Rake, um mercenário que recebe a missão de resgatar o filho sequestrado de um barão do crime organizado.

As Golpistas

Direção de Lorena Scafaria. Com Jennifer Lopez, Constance Wu e Julia Stiles. Na Amazon Prime Video.

A diretora do clássico indie “Seeking a Friend for the End of the World” se aventura na ação com “Hustlers”. A história é baseada em uma reportagem da New York Magazine e traz um grupo de stripers que decide se reunir para aplicar um golpe em seus milionários clientes de Wall Street.