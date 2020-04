Fim de semana: 5 ótimas séries para assistir em casa na quarentena

The Walking Dead

A nona temporada da famosa série pós-apocalíptica entrou no catálogo na Netflix nesta semana. Em mais um fim de semana em quarentena, a produção é uma opção para se distrair sem sair de casa. “The Walking Dead” conta a história de um pequeno grupo de sobreviventes de um apocalipse de zumbis e os personagens precisam fugir dos mortos vivos e evitar o contato com estes, já que podem ser contaminados.

A produção desenvolvida por Frank Darabont é protagonizada por Andrew Lincoln, que interpreta Rick Grimes, um vice-xerife que acorda de um coma e percebe que o mundo que ele conhecia está completamente diferente. Os sobreviventes saem em busca de um local seguro, longe das hordas de mortos-vivos, que devoram pessoas e cuja mordida é infecciosa para os seres humanos. O enredo gira em torno dos dilemas que o grupo enfrenta para sobreviver, os sentimentos confusos e os desafios do dia a dia em um mundo hostil.

Fauda

Para quem quer assistir algo com um conteúdo atual, “Fauda” é uma boa opção: a série é uma aula sobre o conflito árabe-israelense e teve a terceira temporada disponibilizada na Netflix nesta semana. O nome da série é a palavra árabe para “caos”, e a produção virou sucesso de público e crítica. Em Israel, é o seriado mais visto da história do canal local que a transmite. Em “Fauda”, o trabalho feito em nome das forças israelenses do contraterrorismo nunca para. Ele é retratado como uma tarefa amarrada, ingrata e moralmente complicada. O seriado tornou-se um sucesso principalmente por não tentar transformar em vilão ou mocinho qualquer um dos lados do conflito. A produção é, inclusive, bastante elogiada por alguns palestinos.

Bosch

A série mais longa da Amazon Prime também ganhou nova temporada nesta semana. O drama policial, que já está na sexta parte e foi baseado nos livros de Michael Connelly, gira em torno do detetive de homicídios Harry Bosch (Titus Welliver). A série foi desenvolvida por Eric Overmyer (“The Wire”) e tem Welliver também como produtor. O seriado entra como uma opção de ficção policial para ser vista neste fim de semana. Produzido pela Amazon Prime, Bosch foi lançado em 2014 como uma das primeiras apostas do estúdio em conteúdo original.

Superstore

Mas se você está cansado de só ver notícias sobre o coronavírus e temas mais densos, a comédia pode ser uma boa opção para relaxar e se distrair. Nesta semana, a sitcom “Superstore” chegou ao Amazon Prime. A série estadunidense, criada por Justin Spitzer, tem um enredo em torno da vida dos funcionários de uma megastore. Os personagens discutem sobre diversos temas do dia a dia como amor e amizade.

No elenco estão America Ferrera como Amelia “Amy” Sosa; Ben Feldman como Jonah Simms; Lauren Ash como Dina Fox; Colton Dunn como Garrett McNeil; Nico Santos como Mateo Fernando Aquino Liwanag; Nichole Bloom como Cheyenne Thompson e Mark McKinney como Glenn Sturgis. “Superstore” mostra a rotina de todos os colaboradores da loja independentemente de cargos ou tempo como funcionário.

Fuor More Shots Please!

Seguindo nos temas mais leves, “Four More Shots Please!” está com a segunda temporada disponível na Amazon Prime. A série, uma comédia indiana, mostra quatro amigas entre 20 e 30 anos que se reúnem para beber e conversar sobre diversos aspectos de suas vidas como amor, amizades e decisões erradas. Vale ressaltar que a série é a primeira produção indiana com o elenco estrelado apenas por mulheres.