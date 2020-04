Fim de semana: 5 filmes para você assistir em casa

O Estranho Que Nós Amamos

Direção de Sofia Coppola. Com Nicole Kidman, Colin Farell, Elle Fanning e Kirsten Dunst. Na Netflix.

O primeiro “The Beguiled” (título original), de 1971, trazia Clint Eastwood no papel de John McBurney. A releitura de 2017 de Sofia Coppola foca ainda mais na versão feminina da história: durante a Guerra Civil Americana, um soldado da União (Farell) chega ferido a uma escola de meninas na Virginia. A casa está isolada. No local, somente professora (Kidman) e alunas. A chegada do homem na casa repleta de mulheres começará a desequilibrar as coisas, em um jogo de consequências desastrosas.

Cena de "O Estranho Que Nós Amamos"

Crime Sem Saída

Direção de Brian Kirk. Com Chadwick Boseman, Sienna Miller e J.K. Simmons. Na Amazon Prime Video

Andre Davis (Boseman) é um policial de Nova York e é escalado para promover uma caçada pelas ruas da cidade por dois homens que mataram policiais. Manhattan fica fechada durante a empreitada, sem saída por nenhuma de suas 21 pontes. O que Davis ainda não sabe é que há uma conspiração envolvendo os “bandidos” e a polícia e que, logo, caçador e caça irão se confundir.

Filme "Crime Sem Saída"

Atômica

Direção de David Leitch. Com Charlize Theron, James McAvoy e John Goodman. Na Netflix

Theron é Lorraine Broughton, uma agente secreta do MI6 enviada a Berlim durante a Guerra Fria para investigar o assassinato de um companheiro e, também, recuperar uma lista que trás o nome de agentes duplos. Uma vez na Alemanha, contará com a ajuda de David Percival (McAvoy).

Cena de "Atômica"

Tigertail

Direção de Alan Yang. Com Tzi Ma, Christine Ko e Hong-Chi Lee. Na Netflix

Escrita e dirigida por Yang, criador da série “Master of None” ao lado de Aziz Ansari, “Tigertail” é uma produção original Netflix e conta a história de trabalhadores de Taiwan que, uma vez nos Estados Unidos em busca de trabalho, encontram dificuldades para se relacionar e balancear a vida familiar com novas responsabilidades.

Cena de "Tigertail"

Um Senhor Estagiário

Direção de Nancy Meyers. Com Robert De Niro, Anne Hathaway e Rene Russo. Na Netflix

De Niro é Ben Whittaker, um homem de setenta anos que, aposentado e viúvo, decide voltar a trabalhar, arranjando um estágio na startup de Jules Ostin (Hathaway). No novo emprego, um choque de gerações deixará tudo mais interessante – e engraçado.