Fim de semana: 5 filmes para você assistir em casa

Batman Vs. Superman: A Origem da Justiça

Direção de Zack Snyder. Com Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Diane Lane, Jesse Eisenberg, Laurence Fishburne, Jeremy Irons, Holly Hunter e Gal Gadot. Na Netflix

A crítica não aprovou o filme da DC repleto de pancadaria que colocou seus dois heróis mais famosos, Batman e Superman, um contra o outro. Os fãs não se importaram tanto e aproveitaram a sessão. Fato é que “Batman Vs. Superman” (2016) inaugurou a tentativa da DC de começar a amarrar seu universo heróico no cinema, aos moldes da Marvel Studios. O filme apresenta pela primeira vez Ben Affleck como Batman e Gal Gadot como Mulher-Maravilha, abrindo caminho para a história do filme “Liga da Justiça” (2017), onde ambos repetem seus papéis ao lado de Henry Cavill como Superman. Na história, Bruce Wayne não concorda que as ações grandiloquentes do Superman passem sem julgamento. Logo, terão de batalhar para decidir que tipo de super-herói a humanidade precisa.

O Chamado da Floresta

Direção de Chris Sanders. Com Harrison Ford, Omar Sy, Cara Gee, Dan Stevens e Bradley Whitford. No Google Play Filmes

Baseado em um romance do escritor americano Jack London (1876-1916), o filme de 2020 “The Call of the Wild” traz a história de Buck, cachorro de raça mista entre o São Bernardo e o Collie escocês, que é raptado de sua casa na Califórnia e enviado para o Alasca, onde, durante os anos 1890, havia alta demanda por cachorros de trenó, dada a chamada “Corrida do Ouro de Klondike”. Ali, encontrará a companhia inesperada de John Thornton (Harrison Ford).

Lar

Direção de Fien Troch. Com Sebastian Van Dun, Mistral Guidotti e Loïc Bellemans. No Mubi

A diretora belga conta em “Home” (2016) a história de Kevin, adolescente de 16 anos liberado de um reformatório. Sem poder voltar para a casa dos pais, sua tia o acolhe e tentará afastá-lo da deliquência juvenil. Troch ganhou o prêmio de melhor direção no festival de Veneza ao filmar “Lar” de modo realista.

Jurassic World: Reino Ameaçado

Direção de J.A. Bayona. Com Chris Pratt, Bryce Dallas Howard e Rafe Spall. Na Amazon Prime Video

Nenhum filme da franquia “Jurassic Park” conseguiu um espaço privilegiado na história do cinema como o primeiro filme, de Steven Spielberg, em 1993. Mesmo assim, Hollywood investe na história do parque repleto de dinossauros recriados geneticamente. No quinto filme da saga, Owen e Claire (Chris Pratt e Bryce Dallas Howard) voltam para salvar os animais abandonados na ilha após a destruição do parque, ameaçados por um vulcão prestes a entrar em erupção. A crítica não foi muito favorável ao filme, mas ele faturou mais de US$ 1.3 bilhão no mundo.

Noite em Fuga

Direção de Jaume Collet-Serra. Com Liam Neeson, Ed Harris, Vincent D’Onofrio e Joel Kinnaman. Na Netflix

O diretor catalão Collet-Serra é famoso por filmes de ação e suspense, como o clássico de terror “Casa de Cera” (2005) e, mais recentemente, por “The Shallows”, suspense de surfe com Blake Lively. Em “Noite em Fuga” (“Run All Night”, 2015), Liam Neeson encarna Jimmy Colon, que tem apenas uma noite para entender se deve ficar ao lado de seu amigo de longa data, o chefe de máfia Shawn Maguire, ou se deve acreditar em seu filho Mike.