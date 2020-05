Fim de semana: 5 filmes para você assistir em casa

Feito na América

Direção de Doug Liman. Com Tom Cruise, Domhnall Gleeson e Sarah Wright. Na Netflix

As histórias envolvendo Pablo Escobar e narcotráfico estão em alta desde “Narcos”. Nesse filme de ação (com um tanto de comédia), Tom Cruise interpreta Barry Seal, um piloto americano da TWA contratado pela CIA em 1978 para trabalhar em operações de espionagem na América do Sul. Seal acaba caindo no radar do cartel de Medellín, que decide aproveitar de suas habilidades excepcionais de pilotagem (e seu desejo de ganhar dinheiro) para contrabandear drogas até os Estados Unidos e lavar alguns milhões de dólares.

1917

Direção de Sam Mendes. Com Dean-Charles Chapman, George MacKay e Daniel Mays. No Google Play Filmes

O épico de Sam Mendes sobre a Primeira Guerra Mundial levou alguns Oscars para casa esse ano, mas perdeu nas categorias que mais desejava para o fenômeno “Parasita”. O filme conta com belas imagens e movimentos de câmera para contar uma história “sem interrupções” de algumas horas, a partir da missão que dois soldados britânicos recebem: penetrar em território inimigo para levar uma mensagem que salvará a vida de milhares de homens.

Maria Madalena

Direção de Garth Davis. Com Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor e Tahar Rahim. Na Amazon Prime Video

Filmes com temas bíblicos existem às dezenas, sempre contando de maneira “correta” a história de Jesus, de suas pregações à sua crucificação. O diretor Garth Davis resolveu tentar algo mais artístico e original em “Maria Madalena”, focando na história de Jesus (Joaquin Phoenix) a partir da visão de Maria Madalena (Rooney Mara). O filme acompanha a vida da mulher em sua casa, com pai e irmãs, e segue quando ela conhece Jesus, ainda desconhecido e em busca de seus doze apóstolos, e decide segui-lo – e se apaixonar.

Bad Boys Para Sempre

Direção de Adil El Arbi e Bilall Fallah. Com Will Smith, Martin Lawrence e Vanessa Hudgens. No Google Play Filmes

Após dois filmes da franquia “Bad Boy” e um hiato de 17 anos, os detetives Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence) voltam a se reunir nessa ação que superou em crítica seus dois filmes antecessores e arrecadou mais de US$ 400 milhões.

Clemência – A História de Cyntoia Brown

Direção de Daniel H. Birman. Na Netflix

O documentário original Netflix conta a história da americana Cyntoia Brown, que aos 16 anos é condenada à prisão perpétua após ser acusada de assassinar um homem para roubá-lo. Anos depois, o caso começa a ser revisto e novas informações colocam em xeque a justiça americana.