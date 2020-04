Fim de semana: 4 documentários gratuitos para quem gosta de música

Para quem gosta de música e de se informar sobre os bastidores de produtoras, gravações e discos, a Red Bull TV tem alguns documentários preciosos. E de graça.

Para os tempos de quarentena, vale conferir algumas produções, como o vídeo sobre Poo Bear, famoso compositor por trás dos sucessos de artistas como Justin Bieber e Usher.

Confira a lista da Red Bull TV:

1. POO BEAR – Medo do Pra Sempre

O filme, dirigido pelo diretor australiano Macario De Souza, esmiúça a indústria musical de hoje e leva os espectadores para dentro do mundo das gravações para capturar o brilho de um dos maiores hit makers da música pop, Jason “Poo Bear” Boyd. Ele é o cara por trás de músicas de astros como Justin Bieber, Usher e Pink, entre outras estrelas do primeiro escalão do pop mundial. Assista aqui.

O produtor Poo Bear O produtor Poo Bear

2. ANALOG IN VIENNA: ALBERT HAMMOND JR.

Seguindo os passos das bandas participantes da série Analog In Vienna está o guitarrista do Strokes, Albert Hammond Jr. Neste filme, ele traz as sonoridades de seu quarto álbum, “Francis Trouble”, ao vivo e gravado diretamente em vinil – um formato ele está apaixonado desde que trabalhou na loja Footlight Records, em Nova York, durante sua adolescência. Tudo de uma vez só. Assista aqui.

Albert Hammond Jr. Albert Hammond Jr.

3. HASHTAGS: A Revolução da Internet no Meio da Música

A proposta é mostrar como a internet contribuiu – e contribui – para o surgimento de algumas cenas excêntricas que a gente jamais imaginou que pudesse existir, como os “health goths” –góticos saudáveis que curtem fazer exercícios durante o dia. Assista aqui.

HASHTAGS: A Revolução da Internet no Meio da Música HASHTAGS: A Revolução da Internet no Meio da Música

4. CHARLES HAMILTON: RACHADURAS

O documentário de 50 minutos conta a história do polêmico rapper norte-americano Charles, passando por diversos altos e baixos da sua vida, como a infância, quando já era considerado um gênio, mas também sofreu abusos, e a fase adulta, quando era considerado uma grande promessa do hip-hop, assinando contrato milionário com uma gravadora gigante, mas não soube lidar com problemas como abuso de drogas e perda de familiares próximos. Uma história de altos e baixos na música.