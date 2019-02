Filmes americanos e britânicos dominam Festival de Veneza

Roma – Novos filmes de cineastas britânicos e norte-americanos, como Terry Gilliam, Stephen Frears, Jonathan Glazer e James Franco, vão disputar o prêmio máximo do Festival de Veneza neste ano, disseram organizadores nesta quinta-feira.

Os títulos em inglês prevalecem na seleção de 20 filmes que concorrerão ao Leão de Ouro na 70ª edição do mais antigo festival mundial de cinema, que vai de 28 de agosto a 7 de setembro.

“Há cinco filmes norte-americanos na competição depois do acréscimo de ‘Parkland’, o que é um sinal da vitalidade e riqueza do cinema norte-americano”, disse o diretor do festival, Alberto Barbera, explicando que o longa de Peter Landesman só foi confirmado na quarta-feira.

“A verdadeira novidade está representada pelos três filmes britânicos na competição. O cinema britânico nem sempre produz filmes de tão grande interesse”, acrescentou.

O júri deste ano será presidido pelo cineasta italiano Bernardo Bertolucci.