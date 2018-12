“Vice”, filme biográfico sobre o ex-vice-presidente americano Dick Cheney protagonizado por Christian Bale, conquistou nesta quinta-feira o maior número de indicações ao Globo de Ouro, que abre a temporada de premiações em Hollywood.

Com seis indicações, o filme de Adam McKay ficou à frente do musical “Nasce uma Estrela”, do filme “A Favorita” e “Green Book – O Guia”, todos com cinco indicações.