Filme de zumbis com Bill Murray e Adam Driver abrirá Festival de Cannes

Um elenco “para despertar os mortos”. O Festival de Cannes anunciou, nesta quarta-feira, seu filme de abertura, “The Dead Don’t Die” (Os mortos não morrem, em tradução livre), uma comédia de zumbis dirigida pelo americano Jim Jarmusch e com atores como Bill Murray, Adam Driver e Tilda Swinton.

O último longa-metragem deste cineasta independente e figura habitual de Cannes, onde em 1984 ganhou a Câmera de Ouro por “Estranhos no paraíso” e em 2005 o Grande Prêmio por “Flores partidas”, será apresentado em competição pela Palma de Ouro em 14 de maio.

Jarmusch se aventura novamente no cinema de gênero depois de “Dead Man” e do western “Ghost Dog” com uma comédia de zumbis e um “elenco para despertar os mortos”, segundo um comunicado do concurso.

Além dos atores já citados, participam Choë Sevigny, Steve Buscemi e Danny Glover, assim como Iggy Pop, Selena Gomez e Tom Waits.

Os personagens vivem em Centerville, uma localidade calma até que os mortos saem de seus túmulos para atacar barbaramente os vivos, que empreenderão uma batalha por sua sobrevivência.

“Os mortos não morrem” não é “só uma comédia e uma subversão do gênero às vezes aterradora”, mas também “uma homenagem à sétima arte”, afirmaram os organizadores do concurso.

O júri do 72º Festival de Cannes, que será realizado entre 14 e 25 de maio, será presidido pelo cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu.

O resto de filmes na competição pela Palma de Ouro serão anunciados em 18 de abril.

Confira o trailer do filme: