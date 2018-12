Filme da Turma da Mônica ganha primeiro trailer. Confira

São Paulo — Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão sairão dos quadrinhos da Turma da Mônica para chegar às telas do cinema. Nesta terça-feira (18), o filme “Turma da Mônica – Laços” ganhou seu primeiro trailer. Veja:

A missão da Turma no filme é encontrar Floquinho, o cachorro de estimação de Cebolinha. O mistério envolvendo o sumiço do cachorro será resolvido em junho do ano que vem, quando o filme estreia nos cinemas.

No elenco principal, estão os atores Rodrigo Santoro, Monica Iozzi e Paulo Vilhena.

O filme é uma produção da Biônica Filmes, Quintal Digital, Latina Estudio e Mauricio de Sousa Produções, em coprodução com Paris Entretenimento e Paramount Pictures.