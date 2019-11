Figurino utilizado em “Grease” é vendido por 400 mil dólares em leilão

São Paulo – A jaqueta preta e a calça usadas por Olivia Newton-John em “Grease – Nos Tempos da Brilhantina” foram leiloadas no sábado por US$ 405.700 em um leilão na cidade californiana de Beverly Hills.

O musical “Grease” continua a despertar paixões, mais de 40 anos após seu lançamento.

A calça de cintura alta e a jaqueta de couro em que Olivia Newton-John arrasou na interpretação de “You’re the one that I want” foram comprados pelo dobro do preço estimado, anunciou a casa de leilões Julien’s Auctions em um comunicado.

“Grease”, lançado em 1978, conta os amores de Sandy (Olivia Newton-John) e Danny (John Travolta), estudantes do ensino médio dos anos 50.

Um pôster assinado por John Travolta, Olivia Newton-John e outros membros do filme, estimado em US$ 1.000, foi leiloado por US$ 64.000.

Uma parte dos lucros deste leilão será destinada ao centro Olivia Newton-John de Pesquisa sobre o Tratamento do Câncer, uma doença que atingiu a atriz pela terceira vez em 2018.

O canal a cabo HBO anunciou recentemente a preparação de uma série inspirada no mundo de “Grease”, que incluirá “algumas músicas e personagens” do filme.