Fifth Harmony anuncia pausa na carreira por tempo indeterminado

Miami – O grupo americano Fifth Harmony anunciou nesta segunda-feira uma pausa temporária para que suas integrantes possam desenvolver carreiras solo, motivo que levou a antiga integrante Camilla Cabello a deixar o grupo em 2016.

“Depois de seis anos de trabalho duro, sem parar, também nos demos conta de que para sermos autênticas conosco mesmas e com vocês, temos que fazer uma pausa do Fifth Harmony para nos dedicar a estas carreiras solo”, indicou no Twitter o grupo.

Em seu comunicado, Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane e Lauren Jauregui não estabeleceram um período determinado para retomar a carreira conjunta, embora indicaram que esperam levar ao grupo o que aprenderão durante este tempo separado.

As integrantes do grupo surgido em 2012 do programa “The X Fator” disseram estar “emocionadas e agradecidas” de tirar um descanso para aprender e crescer.

Apesar deste anúncio, Fifth Harmony, que atuou no domingo em Orlando como parte da sua turnê PSA, disse que mantêm as datas previstas para este ano, entre as quais foram incluídos três concertos em maio na Flórida, Porto Rico e Islândia.

Em janeiro, Camila Cabello, que após deixar o grupo triunfou com seu disco estreia, “Camila”, garantiu que deixou o Fifth Harmony depois que lhe disseram que devia decidir entre o grupo ou suas parcerias com artistas como Shawn Mendes e sua própria carreira solo.

Outras integrantes do grupo iniciaram posteriormente suas corridas sozinhas, como Lauren Jauregui, de origem cubana, que colaborou com Steve Aoki em “All Night” e Dinah Jane, que trabalhou com Daddy Yankee, Redoe e Montana no tema “Boom Boom”.

No mês passado, Kordei publicou o duo com Khalid “Love lies”, enquanto Brooke se uniu a Topic para o tema “Perfect”.