Fifa seleciona 3 italianos para árbitro de vídeo para a Copa

Zurique – A Fifa selecionou os primeiros árbitros para operar o sistema de árbitro de vídeo (VAR) da Copa do Mundo da Rússia, incluindo três italianos na lista de 13 nomes divulgados nesta segunda-feira.

A seleção dos árbitros, que são todos árbitros em atividade, se baseou em sua experiência no uso do sistema VAR, que foi testado em várias competições do mundo todo, informou a federação internacional de futebol.

Ao fazer a escolha, a Fifa também considerou “a participação bem-sucedida em vários seminários preparatórios e competições da Fifa, nos quais aprofundaram seu conhecimento do VAR e suas habilidades usando o sistema”.

Os árbitros europeus selecionados foram os italianos Daniele Orsato, Paolo Valeri e Massimiliano Irrati, os portugueses Artur Soares Dias e Tiago Martins, os alemães Bastian Dankert e Felix Zwayer, o polonês Pawel Gil e o holandês Danny Makkelie.

Os outros escalados foram o catari Abdulrahman Al Jassim, o brasileiro Wilton Pereira Sampaio, o boliviano Gery Vargas e o argentino Mauro Vigliano.

Os campeonatos italiano, alemão e espanhol estão entre os que usaram o VAR nesta temporada.

A Fifa disse que alguns dos árbitros e auxiliares selecionados previamente também atuarão como VARs durante a Copa do Mundo da Rússia.

O sistema foi aprovado pelo Conselho da Associação Internacional de Futebol (Ifab) em março depois de cerca de dois anos de testes, mas ainda existem temores de que não esteja funcionando tão efetivamente quanto deveria.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, é um firme defensor do sistema, mas críticos dizem que as decisões são mal explicadas ao público e que levaram à anulação inesperada de gols vários minutos mais tarde e à revogação de pênaltis na iminência da cobrança.