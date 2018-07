Fifa convida jovens tailandeses para cerimônia de premiação The Best

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou nesta sexta-feira em Moscou que os jovens tailandeses presos em uma caverna inundada por mais de duas semanas serão convidados para a cerimônia do prêmio The Best em 24 de setembro.

“Vamos convidá-los para a entrega desses troféus e, com relação ao que propõe, veremos o que pode ser feito”, disse Infantino a um jornalista que perguntou se a FIFA convidaria os 12 jovens jogadores, com idades entre 11 e 16 anos, e seu treinador, para a Copa do Mundo do Catar-2022, depois que o convite para assistir à final da Copa do Mundo de 2018 entre a França e a Croácia no próximo domingo não foi aceita porque eles ainda estarão no hospital.

O resgate do grupo, membros do time “Javalis Selvagens”, preso na caverna, culminou na terça-feira depois de 17 dias no subsolo.

A odisseia despertou enorme interesse da mídia internacional e as crianças receberam inúmeras mensagens de apoio de todos os tipos de celebridades, como do presidente americano Donald Trump, do astro do futebol Lionel Messi e do guru da tecnologia Elon Musk.

Por razões ainda desconhecidas, os jovens entraram na caverna e ficaram presos pelo aumento repentino da água devido às fortes chuvas na região.

Um dos mergulhadores que participava do resgate morreu e Infantino quis enviar uma mensagem de apoio à família “em nome da FIFA”.