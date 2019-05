Fiat 500L está longe de ser perfeiro. Na verdade, nem bom ele é

Carros pequenos devem fazer as pessoas sorrirem. Que sociopata não sorri quando vê um Mini Cooper ou um antigo Fusca rolando pela estrada? Quem não aprecia o BMW Z4 ou o Porsche 914 por sua boa aparência e sua natureza divertida? Esses tipos de brinquedos existem para trazer alegria pura e simples.

No entanto, a alegria estava longe da emoção que senti depois de passar uma semana com o Fiat 500L 2019. Foi um choque que a versão ampliada do diminuto modelo 500 da Fiat esteja longe de ser perfeita.

Em vez disso, o 500L fornece a evidência mais tangível de que o que está acontecendo na Fiat Chrysler no momento não é bom.

Eu, por exemplo, estou torcendo pela empresa de 120 anos que faz alguns dos carros mais bonitos do mundo. Eu quero que continue a prosperar e prosperar. Mas isso é difícil quando nos deparamos com um fracasso como o 500L, que deveria ter sido uma resposta viável e satisfatória para uma necessidade cada vez maior de opções de “mobilidade” sensatas, econômicas e fáceis de estacionar.

Vamos começar com a aparência. Quando o 500L fez sua estréia em Genebra em 2012, os designers disseram que eles se inspiraram na Villa Savoye quando a construíram. A Villa Savoye é uma casa modernista em forma de caixa co-projetada por Le Corbusier fora de Paris. Uma casa.

Os veículos mais desejáveis ​​costumam ser fabricados com inspirações em muitas outras coisas como panteras, não casas. E, de fato, o Fiat 500L parece tão desajeitado na estrada quanto uma casa com quatro rodas seria. As rodas de alumínio pintadas de 17 polegadas (em oposição às reais) parecem comicamente minúsculas embaixo de seu corpo inchado e assentos altos.

É difícil imaginar que o carro deriva dos salões sagrados do design e do patrimônio italiano. A Fiat perdeu o rumo quando projetou o 500L. Vamos esperar que seja apenas temporário. Talvez isso seja duro. Se o interior fosse incrível, eu poderia entrar nesse carro e ser relativamente feliz. Infelizmente, o interior não era melhor. Enquanto os cinco assentos são cobertos com um tecido de couro decente, o painel de plástico e as soleiras das portas não fazem nada para aliviar o desconforto geral de se sentar ao volante.

Dirigir o Fiat 500L é como olhar para a frente da borda de um penhasco antes de mergulhar por água abaixo; 20 minutos atrás do volante quase me deram vertigem. E a visibilidade traseira é muito mais obstruída do que você imagina em um veículo do tipo mini-crossover.

Algumas coisas boas a respeito do carro são a facilidade em estacionar e economia de combustível. Além disso, o sistema de entretenimento se conecta facilmente com o Bluetooth.

O preço do Fiat 500L que eu dirigi chega a US$ 27.355. Se custasse metade, poderia valer a pena, mas não. É um carro excessivamente caro com baixo desempenho.