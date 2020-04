Festival Varilux coloca 50 filmes gratuitos no streaming

Marcado para junho, o Festival de Cinema Varilux teve de adiar a data diante da pandemia do novo coronavírus. O festival acontecia no Brasil há dez anos, exibindo filmes franceses. A organização promete nova data em 2020, mas sem definições por enquanto.

Enquanto o festival não acontece ao vivo, a organização criou o Festival Varilux em Casa. Em parceria com a plataforma de filmes Looke, o festival colocou 50 filmes franceses para ver gratuitamente pelos próximos quatro meses. A seleção contempla quase todas as edições passadas do evento.

“Neste momento, em que a indicação é o isolamento social por conta da pandemia e que muitas pessoas devem enfrentar problemas financeiros, queremos ser solidários e propor uma programação de qualidade para entreter e ajudar a passar os dias de quarentena”, dizem Emmanuelle e Christian Boudier, organizadores do Festival.

É preciso fazer um cadastro grátis no Looke para acessar o catálogo do Festival Varilux em Casa.

Há filmes com grandes atores franceses, como Gérard Depardieu (“Tour de France”), Isabelle Huppert (“Branca Como Neve”), Catherine Deneuve (“O Reencontro”, “A Última Loucura de Claire Darling”), Jean Dujardin (“O Retorno do Herói”), Juliette Binoche (“Quem Você Acha que Sou”, “Tal Mãe, Tal Filha”, “Vidas Duplas”) e Marion Cotillard (“Rock and Roll, por trás da fama”, ‘Um Instante de Amor”).

Para crianças, há o filme “Asterix”, dublado, e outros quatro longas dublados: “Abril e o mundo extraordinário” (de 2015, com Marion Cotillard), “A raposa má” (2017), “O menino da floresta” (2011) e “Um gato em Paris” (2011).