Festival por 50º aniversário do Woodstock ocorrerá em Maryland

O festival pelo 50º aniversário do Woodstock não vai ocorrer no estado de Nova York, mas em Maryland, segundo anúncio publicado poucas semanas antes do grande evento.

Os produtores do Woodstock 50 disseram ao The New York Times que o evento previsto para 16 a 18 de agosto ocorrerá no Merriweather Post Pavilion, em Columbia, Maryland.

Os organizadores do evento não responderam imediatamente aos pedidos de comentários de AFP.

Grande parte do mundo da música tinha admitido a possibilidade do cancelamento do aniversário, já que os produtores do festival encontraram uma série de problemas financeiros e de rejeição de lugares no estado de Nova York – onde ocorreu a celebração original de paz, amor e música em 1969.

O elenco anunciado no começo deste ano contava com grandes nomes, como o rapper Jay-Z e a cantora pop Miley Cyrus, e artistas que subiram no palco original, como John Fogerty e Carlos Santana.

Mas não está claro quem vai tocar no Woodstock 50, já que os contratos dos artistas eram ligados ao lugar original, Watkins Glen.

Os ingressos ainda não foram postos à venda.