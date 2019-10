Festival Lollapalooza divulga as atrações de 2020 em São Paulo

São Paulo – O festival americano de música Lollapalooza, que acontece em São Paulo desde 2012, divulgou hoje os artistas que tocarão na edição de 2020.

Guns N’ Roses, Travis Scott e The Strokes serão os headliners do festival, que acontece nos dias 3, 4 e 5 de abril de 2020, no Autódromo de Interlagos.

Outros artistas mais conhecidos que tocam no ano que vem incluem Lana Del Rey, Gwen Stefani, Vampire Weekend, Cage The Elephant e City and Colour.

A música nacional estará representada com Emicida, Pablo Vittar, Terno Rei e Clarice Falcão, entre outros.

Os ingressos já estavam à venda antes do anúncio da programação, no site oficial do festival. O ingresso que dá direito aos três dias de shows já está no terceiro lote e custa R$ 1615.

Confira o line-up completo: