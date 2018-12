Festival em São Paulo chama a elite para a periferia neste final de semana

São Paulo – Um festival em São Paulo neste final de semana quer promover um encontro entre a elite e a periferia. O Festival Percurso reunirá 40 atividades gratuitas de cultura e empreendedorismo no sábado (8) e no domingo (9), na Praça do bairro Campo Limpo, na zona Sul da cidade. A programação completa está no site do festival.

O evento terá shows de artistas como Racionais MCs e Criolo, dança, teatro e até um Perifa Talks, a versão do TED Talks com trajetórias de pessoas inspiradoras da periferia, que contarão sobre negócios e saúde mental, por exemplo. O festival também reunirá chefes de cozinha do centro e da periferia e terá três feiras de empreendedores locais, de gastronomia, agricultura familiar e artesanato.

O festival é realizado pela Agência Popular Solano Trindade e pela associação C de Cultura, idealizada pelo músico Ricardo Leal, filho do dono da Natura, Guilherme Leal. O evento é financiado por leis de incentivo à cultura municipais e estaduais.

“É isso que mantém a cultura viva, não um museu. Queremos que comunidades diferentes se encontrem e que a cultura popular tradicional se misture com a cultura urbana contemporânea”, diz Leal.

O festival também fomenta a economia da periferia. Segundo o Datafavela, 18 milhões de empreendedores brasileiros pertencem às classes C e D e movimentam 228 bilhões de reais por ano no país.