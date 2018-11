Festival de cinema de Brasília começa hoje com homenagem a Spike Lee

O 6º Festival Internacional de Cinema de Brasília (Biff) começa nesta sexta-feira, 9, e vai até dia 18 de novembro e terá em sua abertura a exibição de Infiltrado na Klan (BlacKKKlansman, no título original), do diretor Spike Lee, que será o homenageado desta edição.

O filme, que teve estreia mundial em agosto e chega ao Brasil no dia 22 deste mês, narra, com a a mordacidade e a agudeza intrínsecas às obras do diretor norte-americano, a história de um policial negro que, sob disfarce, embrenha-se em uma célula do grupo de supremacia branca Ku Klux Klan para investigá-la.

A representação da realidade do negro na sociedade norte-americana, temática comum na cinematografia de Spike Lee, é destaque também nos outros filmes do diretor que fazem parte da mostra em sua homenagem no Biff: Faça a Coisa Certa (Do the Right Thing), de 1989, Febre da Selva (Jungle Fever), de 1991, Irmãos de Sangue (Clockers), de 1995, Mais e Melhores Blues (Mo’ Better Blues), de 1990, e Malcolm X (Malcolm X), de 1992, terão projeções no Cine Cultura Liberty Mall e no Sesc Ceilândia.

Além da seleção que homenageia Spike Lee, nos nove dias de festival, o público da capital federal poderá conferir 40 filmes, divididos em duas Mostras Competitivas – uma de documentários e outra de ficção -, a Mostra Grandes Pré-Estreias, que põe em cartaz no circuito brasiliense o longa A Casa que Jack Construiu (The House that Jack Built), do dinamarquês Lars von Trier, e a Mostra Memória Biff, que reúne os filmes 7 Caixas (7 Cajas), do Paraguai, e Numa Escola em Havana (Conducta), de Cuba.

Único brasileiro no círculo de filmes na mostra competitiva, La Manuela mostra a história de uma militante da causa indígena que é exilada do Equador, onde morava, por motivos políticos. A diretora do filme, Clara Linhart, irá ao evento, para participar de um debate ao final da sessão.

Outras diretoras que confirmaram presença são a argentina Inés María Barrionuevo, de Julia e a Raposa, e a alemã Zita Erffa, que, em O Melhor que Você pode Fazer com sua Vida, retrata o ingresso de seu irmão na congregação Legionários de Cristo.

Mostra Competitiva

Os longas-metragens que concorrem na Mostra de Ficção disputam os prêmios de Melhor Filme do Júri Oficial (R$ 20 mil) e do Júri Popular (R$ 5 mil). Os filmes de documentário também concorrem aos prêmios de Melhor Filme do Júri Oficial (R$ 10 mil) e do Júri Popular (R$ 5 mil). Além disso, ambas as categorias competem pelo Troféu da Crítica José Carlos Avellar, que terá júri composto pelos jornalistas e críticos Cecília Barroso, Celso Araújo e Ricardo Daehn.

Este ano, as duas modalidades da Mostra Competitiva contemplam 16 filmes, cada um pertencente a uma nacionalidade. Segundo a organização do festival, foram analisados mais de 300 títulos inscritos, provenientes de países de todos os continentes.

O evento repete nesta edição a Mostra Mundo Animado, iniciativa que abrange oito curtas-metragens e dois longas do gênero de animação, vindos de países como Japão, Reino Unido, República Tcheca e Hungria. A mostra terá entrada gratuita.

Ingressos

Apesar de os convites para a noite de abertura já terem sido distribuídos na última segunda-feira, 5, a organização do evento disponibilizará até dois ingressos por pessoa para a cerimônia de encerramento, na qual serão anunciados os vencedores da Mostra Competitiva. As entradas poderão ser retiradas no térreo do Shopping Liberty Mall na próxima quarta-feira, 14.

Para o encerramento do 6º Biff está programada a sessão Clássicos do Cinema, com uma homenagem ao diretor Sam Peckinpah, com exibição de Os Implacáveis, de 1972, no Cine Brasília. A exibição terá a participação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, que apresentará um concerto com músicas de filmes do cineasta norte-americano.

O valor dos ingressos para as sessões varia conforme o cinema:

Cine Brasília

R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia)

Cine Cultura Liberty Mall

R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia)

Mostra Spike Lee

R$ 5 (preço único)

Sesc Ceilândia

Entrada gratuita