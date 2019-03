Festival de churrasco acontece neste final de semana em São Paulo

Bife ancho, “denver steak”, costela de chão, salmão pranchado, “pulled pork” e leitão são alguns dos cortes especiais assados em grelhas, tábuas de madeira e espetos na primeira edição do ano do Festival Carnivoria, em Cotia, na região da Grande São Paulo. O evento de churrasco acontece anualmente e, no próximo final de semana, promete repetir o sucesso de público do ano passado, quando reuniu mais de 12 mil pessoas.

Apesar de ser considerado o maior exportador bovino do mundo, o Brasil possui apenas 4% do mercado voltado para os cortes especiais do boi e o cenário é ainda menor em relação aos peixes e aves. Por isso, para oferecer qualidade e variedade, a festa organizada por Henrique Okuda pretende servir duas toneladas de carnes 100% Cowpig bovina, de angus e novilhos precoces, de porco, de frango e salmão.

Diversos cortes e técnicas

No evento, os tradicionais contrafilés ganham uma versão ainda mais valorizada e saborosa com os bifes anchos, conhecidos assim em países como Argentina e Uruguai por serem feitos em parrillas. Retirada da parte traseira do contra, a peça é caracterizada pela maciez dos cortes de até 2 cm de espessura com marmoreio acentuado, que é a gordura no interior da carne.

O “texas brisket” também está na lista. É uma das opções mais apreciadas de carne vermelha. Apelidado de picanha americana, o corte é preparado em lenta cocção para manter toda a suculência em um processo que pode levar até 12 horas.

E tem mais: na técnica do fogo de chão, a costela bovina ganha um toque único de sabor defumado. O processo de cozimento é parecido com o “texas brisket”, levando até 12 horas para ficar pronta.

Uma das partes menos valorizadas do boi, o acém ganha destaque na festa como o “denver steak”, com alta intensidade de marmoreio e textura leve.

Os sanduíches do festival serão preparados em duas técnicas diferentes: a americana, com o “texas burger”, que normalmente é feito com mais de um tipo de carne no moedor, e a versão de porco desfiado, com o “pulled pork”, feito a partir do ombro do animal.

Ainda sobre a carne de porco, serão servidas linguiças temperadas produzidas de forma mais artesanal e um leitão à pururuca promete ser uma das grandes atrações. É um assado girando em uma grelha gigante, que confere crocância e suculência à carne.

Os galetos, como são chamados os frangos, serão feitos em um varal, pendurados a uma distância de quase um metro do fogo para cocção lenta.

Outro preparo que atrai o público é o do salmão pranchado. O peixe é assado inteiro em pranchas de madeira próximas ao fogo de chão.

Bate papo com assadores

Os assadores Di Manno, que comanda o fogo de chão, Fernando Possenti, do reality BBQ Brasil, do SBT, e Fabio Olivieri, conhecido como o Colecionador de Ossos, comandam as estações e ainda esclarecem dúvidas do público.

O menu fica completo com acompanhamentos, sobremesas e cervejas tradicionais, como pilsen, e rótulos especiais, como “dubbel”, “brown ale” e “porter”, que harmonizam com os pratos.

Serviço

Onde: Granja Open Air, na área externa do Shopping Granja Vianna.

Quando: Sábado (23), das 12h às 22h, e domingo (24), das 12h às 20h.

Quanto: De R$ 25 a R$ 35.