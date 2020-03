Festival Coachella, nos EUA, é adiado por temor do coronavírus

O festival de música e arte que aconteceria em abril deste ano, na Califórnia, nos EUA, foi adiado por temor ao novo coronavírus. Segundo a organização do evento, a nova data está prevista para os dias 9, 10, 11, 16, 17 e 18 de outubro.

Artistas brasileiros como Anitta e Pablo Vittar estão escalados no line-up. O festival não confirmou se manterá a mesma escalação de artistas previstos antes da mudança. Segundo comunicado divulgado nesta terça-feira, 10, o cancelamento do evento se dá por orientações de autoridades locais de saúde do condado de Riverside. “Ainda que a decisão venha em uma época de incerteza geral, nós levamos muito a sério a segurança e saúde dos convidados, equipe e comunidade.”